Flere pensionister end nogensinde er blevet digitale

Samtidig svarer hele 53 procent i denne aldersgruppe, at de bruger internettet flere gange om dagen.

Og ifølge Ingrid Stokholm Lauridsen, der er konsulent hos Ældre Sagen, bekræfter det de senere års tendens.

- Og det er ikke kun på grund af, at nogle it-brugere rykker op i en ældre aldersgruppe. Der er også en del, der kommer med på den digitale bølge i en sen alder, siger hun.

Der er dog stadig en stor gruppe, som fortsat ikke er koblet op på det digitale motorvejsnet.

- Hvis man omsætter procenterne til tal, er der fortsat mere end 200.000 over 65 år, der aldrig har været på nettet.

- Man skal derfor huske på, at alle ikke er superdigitale, og at der skal være hjælp eller alternativer til dem, siger Ingrid Stokholm Lauridsen.

Hun får stadig en del henvendelser fra ældre, der har problemer med at begå sig digitalt.

- Tidligere var det oftest problemer med at henvende sig til det offentlige, det fyldte.

- Men nu er det mere de private, der eksempelvis har indført gebyrer, hvis man ikke er digital, siger hun.

Der er mulighed for, at man kan blive fritaget for at modtage digital post, hvis man eksempelvis ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse. Det har 335.000 personer over 65 år valgt.

Ældre Sagen har også et stort netværk på 2300 it-frivillige, der underviser enten på datastuer eller ved hjemmebesøg.