Flere organisationer kræver indgreb over for elselskaber

Der skal skrappe indgreb til at håndtere de regionale elselskabers investeringsridt i cykelstativer, brændselsceller, tv-distribution og andre forretningsområder uden for deres traditionelle spidskompetence.

Sådan lyder det fra flere af elkundernes interesseorganisationer, som ikke vil bøde for fejlslagne kommercielle investeringer.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervssektion Finans.

Hos Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE) mener man, at elselskabernes opgave med at levere elektricitet så effektivt og billigt som muligt ud til slutbrugerne ikke skal blandes sammen med "kiksede" investeringer.

- Og derfor mener vi, at man er nødt til at splitte selskaberne op, siger Anders Houmøller, der er sekretær i FSE, til Finans.

Siden 2004 har elselskabernes monopolforretninger været reguleret af Energitilsynet netop for at sikre, at kunderne ikke betaler for meget.

Men FSE mener ikke, at reguleringen er i stand til at adskille monopolforretningen fra de kommercielle aktiviteter i voksende regionale energikoncerner rundt omkring i landet.

I landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, mener afdelingsleder Jens Astrup Madsen heller ikke, at politikernes nuværende forsøg på at beskytte forbrugerne er tilstrækkelig.

- Der er i foråret kommet nogle regelændringer om navneadskillelse, som er et skridt i den rigtige retning. Men det mest optimale vil være at få en yderligere adskillelse mellem monopolselskabet og de kommercielle aktiviteter, siger han til Finans.

Han mener, at elselskaberne burde bruge deres penge på at sætte tarifferne ned i stedet for at spendere pengene på tabsgivende aktiviteter.

Mens priserne stiger for kunderne, har topcheferne i landets forbrugerejede elselskaber over de senere år brændt over 10 milliarder kroner af på kommercielt fejlslagne investeringer.

Det viser Finans' gennemgang af elselskabernes investeringer.

På tværs af elselskaberne afviser man ifølge Finans, at der bliver ødslet med kundernes penge.