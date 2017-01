Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) glæder sig over, at flere kvinder indtager topposter i større danske virksomheder uden brug af kvoter, som regeringen er kraftigt imod.

Flere kvinder erobrer magt på chefgangen

Underdirektør i Dansk Industri, Charlotte Rønhof, mener, at udviklingen blandt andet skyldes, at større virksomheder siden 2013 har været pålagt at sætte et mål for andelen af kvinder i bestyrelsen.

Samtidig skulle virksomhederne lave en politik for at rekruttere og udvikle kvindelige talenter.

- Vores analyse viser, at lovgivningen virker, for det går den rigtige vej. Vi kunne ønske os, at det gik hurtigere, men det går den rigtige vej, og det er der grund til at glæde sig over, lyder det fra Charlotte Rønhof.

Også andelen af kvindelige direktører er steget. Tallet er fordoblet siden 2004 og udgør ifølge DI over 12 procent i 2015. Det viser data fra knap 3000 virksomheder.

Charlotte Rønhof mener ikke, at det ville være sket, hvis Danmark som i Norge havde indført kvoter for antallet af kvinder på bestyrelsesposter.

- Med kvoter ender man som i Norge, hvor man får flere kvinder ind i bestyrelserne, men ikke ind i ledelserne. Og så mener vi, at man er lige vidt, siger hun.

I Norge skal kvinder udgøre mindst 40 procent af aktieselskabernes bestyrelsesmedlemmer.

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) er ligeledes glad for at se, at flere kvinder indtager direktør- og bestyrelsesposter end tidligere - uden brug af kvoter.

- Helt ærligt, hvem vil være i en bestyrelse på grund af en kvote? Jeg mener, at der skal være grænser for lovgivningen, og derfor skal virksomhederne selv tilrettelægge arbejdet med at skabe mere mangfoldighed, siger ministeren.

Hun vil "klart opfordre" flere virksomheder til at arbejde mere aktivt med at få flere kvinder ind i topledelsen.

En undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viste i december 2015, at cirka halvdelen af virksomhederne ikke har udarbejdet en politik omkring, hvordan der kommer flere kvinder i ledelse.