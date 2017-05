Jørgen Bomberg fra Semler Retail i Køge fortalte på erhvervstræf om sine erfaringer med at have en flygtning i praktik - og om forberedelserne til næste forsøg. Foto: Else Damsgaard

Flaskehalsen peger på virksomhederne

Erhverv - 24. maj 2017

- Vi skal tage pistolgreb. Vi har dels en samfundsmæssig opgave, dels udsigten til et stort lack på arbejdskraft, hvis vi ikke får etableret flere lærlingepladser.

Det sagde Carsten K. Jensen, administrerende direktør i Køge-virksomheden CKJ Steel på erhvervstræf i DI Roskilde/Køge Bugt, hvor temaet var rekruttering.

For hver gang, der er fem medarbejdere, der går på efterløn eller pension, er der kun fire, der træder ind.

Besvær med at finde en ufaglært medarbejder, der havde nok drive og vilje til at passe et job, resulterede i, at Køge-afdelingen hos Semler Retail gik en ny vej i rekrutteringen. De gik i dialog med det lokale jobcenter for at undersøge muligheden for at ansætte en flygtning. Det tog lang tid for jobcenteret, fordi det var et krav, at personen havde et kørekort, og vedkommende skulle også kunne sikkerhedsgodkendes.

- Vi har blandt andet politiet som kunde, så vi skulle være sikre på, at vores nye medarbejder også måtte hente og flytte deres biler, fortalte salgschef Jørgen Bomberg, Semler Retail Køge.

Virksomheden fik en flygtning i praktik, og han indikerede, at han var klar over, at det er ok at sige nej, hvis man ikke har forstået opgaven eller er usikker.

- Praktikken startede godt, men det blev hurtigt klart, at det ikke var optimalt - dels kulturelt, dels sprogmæssigt. Han tog afstand fra at prøve at være en del af vores kultur, og der skete for mange misforståelser, så til sidst knækkede vores film, sagde Jørgen Bomberg.

Flygtningen var i praktik først i tre måneder, og perioden blev også forlænget. Men det rakte ikke.

- Vi må sige, at ansvaret primært ligger hos os. Integrationsopgaven var større, end vi troede. Men vi er klar til at prøve igen. Vi har som virksomhed et ansvar for at få flygtningene integreret i samfundet. Og når kommunen finder en ny kandidat, vil vi gøre mere ud af forventningsafstemningen og være mere 'hands on' fra ledelsen, ligesom vi vil udpege en mentor, der bliver praktikantens faste støtte den første måned, sagde Jørgen Bomberg.

