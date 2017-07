Se billedserie Drengene har gemt dugen, som de brugte til at skrive deres ideer ned på.

Fire drengerøve med store kugler

Erhverv - 01. juli 2017 kl. 07:00 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hele startede over en wienerschnitzel på Køge Bugt Kro for tre år siden. Vennerne Mathias Jørgensen, Kenneth Bo Nielsen, Kenni Hirch og Ole Steffensen faldt i snak om, at det kunne været skægt at starte noget sammen. Og så fløj ideerne hen over bordet - og det hele blev skrevet ned på dugen!

Det blev begyndelsen på eventyret Store Kugler - et firmanavn, som man - meget bevidst - ikke glemmer, når man har hørt det bare én gang.

Der blev lagt forsigtigt ud med køb af nogle såkaldte bumper balls - oppustede store bolde, som man »ifører sig«, hvorefter legen kan gå i gang. Det kan være en fodboldkamp.

- Og det er sindsygt hårdt. Derfor varer kampene kun to gange fire minutter. Bagefter er man helt færdig, fortæller Mathias Jørgensen med et stort grin.

For det hele handler om at have det skægt. Til firmafesten, polterabend, fodboldafslutningen, blå mandag osv.

Om det med tiden bliver de fire drenges levevej, står endnu hen i det uvisse. De er alle fire pædagoger og har fuldtidsjobs ved siden af, og leger så med store kugler i weekenden.

Bumper balls viste sig hurtigt som en god idé - og siden er der kommet mange andre aktiviteter til, til man i dag har 19 forskellige tilbud til en sjov dag med sved på panden og latterkramper. Og for at kunne følge med ordrerne, har Store Kugler nu ansat otte freelancere til at tage ud til kunderne, stille op, forklare og - hvis ønsket - afvikle dagene.

Læs mere om drømmeprojektet Store Kugler gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/285/