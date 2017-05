Fire års opsving når nu alle afkroge i Danmark

- Opsvinget har nu fået så meget styrke, at det kommer alle landsdele til gavn. Det betyder, at vi har fået et opsving, der er langt bredere end vi har set op til nu.

- Det er ikke bare storbyområderne, der trækker længere, siger cheføkonom hos Dansk Erhverv Steen Bocian.

Interesseforeningens talknusning viser, at reallønnen - lønstigninger minus inflationen-, beskæftigelsen og huspriserne nu går frem i alle dele af landet. Det er tre afgørende økonomiske målepunkter.

Områderne uden for de store byer har været bagud, da de kæmper mod nogle brede tendenser i samfundet.

- Siden midten af 1990'erne har der været en tendens til, at folk gerne vil bo ved siden af nogen, der ligner dem selv. Og helst meget tæt og helst i lag. Så storbyerne har trukket for.

- Og væksten har været så lav, at når det gik frem for nogle områder, gik det tilbage for andre. Men nu bliver der eksempelvis skabt så mange arbejdspladser, at det sker i hele landet, siger Steen Bocian.

Han finder god grund til at glæde sig over, at der nu er fremgang i hele landet. Det giver nemlig ekstra styrke til opsvinget.

- Det er selvfølgeligt positivt i forhold til, at vi ikke har områder, der er koblet af den økonomiske udvikling.

- Og så betyder det, at der er mere modstandskraft i opsvinget. Det har været et problem, at det kun har været byerne, der trak. Så der har ikke skullet meget til at slå opsvinget ud af kurs.

- Så det er positivt for opsvingets holdbarhed og varighed, at hele landet trækker frem, siger Steen Bocian.