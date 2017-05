Finsk statsminister forsøger at lokke Nordea til at flytte

Det har i nogen tid været kendt, at de to bejlere er Finland og Danmark.

Banken Nordea overvejer at flytte sit hovedsæde, der i dag ligger i Stockholm i Sverige, til et af de andre nordiske lande.

Sipilä har blandt andet argumenteret for, at det ville være godt for banken, hvis hovedsædet lå i et euroland.

Den finske statsminister lagde desuden vægt på, at alle banker har godt af at være i et miljø, der er stabilt og forudsigeligt.

Nordea har flere gange truet med at flytte hovedkontoret ud af Sverige. Grunden til det er, at den svenske regering har planer om at øge afgiftstrykket i landet.

Den danske erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har også haft snakke med Nordea om en mulig flytning til Danmark.

Vælger banken at rykke sydpå, skal de ifølge ministeren ikke frygte tilsvarende regler.

- Vi ønsker at reducere skatter og afgifter og vil ikke introducere flere regler. Vores svar vil altid være færre regler, sagde Brian Mikkelsen ifølge Ritzau Finans til Bloomberg News onsdag.

Rodney Alfvén, Nordeas chef for investor relations, har tidligere skønnet, at regningen for at flytte hovedkvarteret kan holdes under en halv milliard kroner.

Ifølge Ritzau Finans har Nordea tidligere nævnt, at en flytning væk fra de svenske skatter vil kunne spare banken for mellem 33,5 og 35 milliarder kroner over en årrække.