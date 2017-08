Finanstilsynet revser alternativ forvalter for rod i risikoen

- Finanstilsynet konstaterede, at Koncenton A/S ikke udfører alle de opgaver, som selskabet er forpligtet til i kraft af sin tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde.

Det skriver Finanstilsynet om sin inspektion.

Koncenton forvalter ifølge Finanstilsynet 11 alternative investeringsfonde og opretter løbende ny inde for ejendomssektoren.

Men Koncenton lever altså ikke op til reglerne. De skal ellers sikre, at det har ordentligt styr på de risici, kundernes penge er udsat for.

Finanstilsynet skriver, at selskabet i sine regnskaber ikke redegør ordentligt for risikoen, risikostyringen eller det aktuelle risikoniveau.

- Det er samtidig Finanstilsynets vurdering, at der i Koncenton A/S ikke er det fornødne ledelsesmæssige fokus på at sikre, at risikostyringsfunktionen lever op til lovgivningens krav og samtidig har de nødvendige ressourcer, skriver Finanstilsynet.

Selskabet står samtidig over for at oprette flere alternative investeringsfonde inden for ejendomssektoren. Derfor bliver det ifølge Finanstilsynet kun mere relevant, at selskabet "har identificeret operationelle risici og kan håndtere dem på en forsvarlig måde."

- Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal sikre, at risikostyringsfunktionen har de nødvendige ressourcer, at bestyrelsen får den nødvendige rapportering, og at selskabet har en effektiv risikostyringsfunktion.

- Selskabets bestyrelse fik endvidere påbud om at fastsætte en politik for operationelle risici, skriver Finanstilsynet.

Koncenton lover på sin hjemmeside investorer afkast på over ni procent på en række store ejendomsinvesteringer. Ifølge hjemmesiden er Koncenton søsterselskab til Obton, der investerer i sol- og vindenergi.

Tilsammen har de to selskaber ifølge hjemmesiden investeringer for over syv milliarder kroner og mere end 2000 investorer i sine projekter.