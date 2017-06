Finansministeren panikker ikke over svensk skattesænkning

Frygten er, at Sverige ellers bliver mere attraktiv end Danmark, når det kommer til at vinde erhvervslivets gunst.

- Vi vil følge den internationale udvikling for at sikre, at vi har en konkurrencedygtig beskatning. Men med udviklingen mener vi udviklingen bredt for de markeder, vi konkurrere med. Der er Sverige et af de markeder, men ikke det eneste, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Og selv hvis Sverige sænker skatten, mener jeg stadig, at vi er konkurrencedygtige, når man ser de samlede rammebetingelser for erhvervslivet. Så det får mig ikke til at gå i panik, dette her, tilføjer finansministeren.

Statens provenu på selskabsskatten var i 2016 på 52 milliarder kroner. Siden 2010 er det tal steget markant i takt med det økonomiske opsving. Det er sket på trods af, at skatten er sænket fra 25 procent til 22 procent.

- Vi har sikret provenuet ved de sidste mange år at have fjernet spekulative fradrag. Derfor kan vi have en konkurrencedygtig skatteprocent, siger Kristian Jensen.

Ifølge Skatteministeriet lå den gennemsnitlige selskabsskat i EU's 28 lande på 22,5 procent i 2016 og i Eurozonen på 24,3 procent.

Lande som Irland og Bulgarien skiller sig dog ud med skattesatser på 12,5 og 10,0 procent.

Det har skabt en debat om, at landende ræser mod bunden og ødelægger hele systemet for hinanden i kortsigtet konkurrence om virksomhederne.

- En af grundene til, at vi har sænket skatten i Danmark for selskaber, er for at vise, at vi er et attraktivt land for virksomheder.

- Men det kan man gøre på mange måder. Det er også et spørgsmål om, hvilke vilkår der er for arbejdskraft, infrastruktur og kapital.

- Der skal være en balance. Og med den nuværende skatteprocent synes jeg faktisk, at vi rammer den balance, siger Kristian Jensen.