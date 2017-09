Finansminister ser potentiale i lufthavn med ATP om bord

En ejer med et langsigtet perspektiv som ATP giver nemlig de bedste muligheder for at udvikle lufthavnen til gavn for det danske samfund, lyder det fra ministeren.

- Lufthavnen er afgørende for at få flere investeringer til Danmark. Vi ved, at jo flere flyruter, der kommer til København, jo bedre er det for vores konference- og turismeindustri og vores erhvervsliv.

- Så vi har et mål om, at Københavns Lufthavn skal udvide og have et endnu større passagergrundlag. Det kræver nogle investeringer, og det tror jeg, at vi har fået grundlaget for med ATP som ejer, siger Kristian Jensen.

ATP køber den australske kapitalfond Macquaries andel af Københavns Lufthavne. Macquarie ejede sammen med en canadisk pensionskasse, OTPP, 57,7 procent af Københavns Lufthavne.

OTPP fortsætter som ejer sammen med ATP, der sidder på knap 27 procent af aktierne.

Den danske stat ejer fortsat 39,2 procent af lufthavnen

Også Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er glad for, at ATP nu ejer lidt mere end en fjerdedel af lufthavnen.

- Københavns Lufthavn er en afgørende vækstmotor for hovedstadsområdet. Den er hele Danmarks brohoved til verden og sikrer tusindvis af danske arbejdspladser.

- Jeg er utroligt tilfreds med, at vi nu har fået nye ejere ind, der vil være med til at sikre en langsigtet udvikling af lufthavnen, frem for et hurtigt afkast som for eksempel en kapitalfond typisk vil gå efter, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.