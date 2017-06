Ferien er en festtid for hackere

Ferien står for døren for mange danskere. Og smartphone, iPads og computere bliver taget med. Det gør turister til et yndet mål for hackere, der har en stribe muligheder for at angribe de rejselystne.

- Folk er meget mere i risikozonen, når de er ude at rejse.

- For det første bruger folk mange flere penge end normalt, fordi der skal betales for alt fra restaurantbesøg, hotelregninger eller lejebil.

- Selskaberne, der tager imod de betalinger, bliver i højere og højere grad udsat for hacker-angreb, siger Bogdan Botezatu.

En lige så stor trussel er, at mange på rejsen ikke køber sig til data fra et teleselskab, men bruger tilgængelige wi-fi-hotspots. Det kan være en farlig leg.

Hackere kan nemlig ganske let lave netværk, der ser uskyldige ud, men bliver brugt til at opsnappe al information fra telefonen eller iPad'en til og fra internettet. Det være sig koder, mails eller andet.

Smartphones søger hele tiden efter netværk, hvis navn det kender, og som er godkendt. Så en hacker kan lave et netværk ved navn "Free WiFi", et hotels navn eller andet, og så hopper telefonen automatisk på, hvis den har været på et netværk med samme navn før.

Faktisk er teknikken blevet så god, at en hacker, der vil stjæle information, kan have en router i sin rygsæk og så bare stille sig et befolket sted.

- Derfor skal man kun tilslutte sig trådløse netværk, man stoler 100 procent på. Jeg anbefaler, at man tjekker fysisk, at routeren eksisterer, inden man går på.

- Og så bør man holde wi-fi slukket og kun tænde det, når man skal bruge internettet.

- Det er en virkeligt dårlig idé at hoppe på trådløse net, man ikke kender, for at komme gratis på nettet, siger Bogdan Botezatu.

Han opfordrer samtidig alle til at holde deres telefoner opdateret og til at huske, at antivirusprogrammer ikke kun bør være på computeren.

- Mange frygter at blive ramt af store, globale hackerangreb som WannaCry. Men de glemmer, at ofte er de største farer i de simple ting, siger Bogdan Botazatu.