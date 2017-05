Færre danske selskaber giver overskud trods opsving

Paradoksalt viser en ny analyse fra Spar Nord, at andelen af danske virksomheder, der giver overskud, faldt i 2016. Det på trods af, at økonomien kører på alle cylindre, og der burde være fest og glade dage.

Analysen, der er baseret på regnskaber fra over 65.000 selskaber, viser, at andelen med overskud faldt til 71 procent i 2016 fra 74 procent i 2015. Andelen af selskaber med fremgang i resultatet er også faldet mærkbart.

Ifølge Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm kan der dog være en god forklaring på, hvorfor resultaterne i virksomhederne ikke er inviteret med til festen.

- Det virker ikke særligt logisk. Men vores bedste bud er, at virksomhederne er begyndt at investere igen. Så i stedet for at putte pengene i lommen bruger de dem på at få bedre maskiner eller ansætte flere, så de er klar til at vokse, siger Jens Nyholm.

Op til finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise, der startede i 2008, investerede selskaberne kraftigt. Så kom krisen og under den og det efterfølgende opsving, der startede omkring 2013, har der været rigelig kapacitet.

- Men i 2016 har vi set investeringerne stige solidt igen. Det giver selvfølgeligt stigende omkostninger, der trækker resultaterne ned, siger Jens Nyholm.

De stigende investeringer hænger sandsynligvis sammen med, at den kapacitet, der blev investeret i før krisen, er ved at blive gammel og skal udskiftes eller vedligeholdes.

Men det hænger også sammen med, at der er en tro på fremtiden.

- Når der kommer mere optimisme ind, så beslutter man at investere i nye maskiner og bliver mere effektive, siger Jens Nyholm.

Der er da også god grund til optimisme, da det kører rigtigt godt for den danske økonomi.

Beskæftigelsen er steget markant og over 140.000 er kommet i job siden krisen var på sit værste.

- 2016 gav alene næsten 50.000 nye ansatte. Alle de nøgletal, vi kan se, viser fremgang. Og det taler for, at vi stadig er inde i en rigtig god periode for danske økonomi.

- Og det ser ud til at blive endnu bedre, for det går frem i Europa, som er vores vigtigste eksportmarked, siger Jens Nyholm.