Se billedserie En såkaldt meetingdesigner hjælper kunderne med, at arrangementet bliver, som kursuslederen har tænkt sig. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Færre booker overnatning til konferencer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre booker overnatning til konferencer

Erhverv - 25. august 2017 kl. 16:00 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stadigt stigende antal kunder ønsker kun dagsarrangementer, når de booker til konference. Det fortæller hoteldirektør Chren Vilander Thomsen fra Hotel Comwell Køge Strand. Derfor er det vigtigt, at kursusstedet stiller viden til rådighed, så kunden kan nå det hele og få en god konference.

Til det formål bruger hele Comwell-kæden såkaldte meetingdesignere.

- Meetingdesigneren er den, der hjælper kursuslederen til, at dagen bliver, som kursuslederen gerne vil have det. Det handler om at sikre kursuslederens behov, siger Chren Vilander Thomsen.

Det gælder grundlæggende, at alt det tekniske skal være i orden, borde, stole, av-udstyr og så videre.

- Vi har altid gjort meget ud af at sikre, at der også er folk til stede til at hjælpe. Det er bare ikke altid, at computeren virker, så der skal være ekspertviden på stedet, siger Chren Vilander Thomsen og peger på, at også maden er en vigtig faktor.

- Alle taler om, hvad der er til frokost.

Men meetingdesigneren kan også komme med inspiration til kursuslederen til at tilrettelægge dagen, så det bliver en succes.

- Lige som hoteller skal forny sig, skal kursuslederen også forny sig for at kunne sælge til dem, man gerne vil sælge til. Der kan man ikke bare blive ved med at køre med det samme oplæg, siger Chren Vilander Thomsen.

Læs hele artiklen i ErhvervsAvisen Sjælland gratis på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/287/