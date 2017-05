Færgetrafikken vokser - undtagen i Øresund

- Det her viser med alt tydelighed, at id-kontrollen har en negativ effekt for den vigtige samhandel med vores skandinaviske naboer, siger Jakob Ullegård, der er direktør i Danske Rederier.

Samlet set steg antallet af passagerer på de danske færger med omkring 200.000.

Den stigning har været større på færgeruter intern mellem danske havne og på færgeruter til andre destinationer i udlandet end Sverige og Norge.

For trafikken med vores to nærmeste nordiske naboer, faldt i samme år med over 100.000 passagerer. Det trækker dermed det samlede resultat ned.

Det hælder malurt i bægeret for Danske Rederier, hvor Jakob Ullegård glæder sig over den ellers voksende trafik.

- Her er det klart, at billettilskuddet til ø-færgerne kan tilskrives en del af udviklingen, men set over en kam, så flytter de danske færger altså både flere biler og flere passagerer end tidligere, siger han.