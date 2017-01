Facebook placerer et 55.000 kvadratmeter stort datacenter i Odense.

Facebook placerer energieffektivt datacenter i Odense

Det kølige klima i Danmark har været medvirkende årsag til, at Facebook har lagt nyt datacenter i Odense.

55.000 kvadratmeter stort bliver det nye datacenter, som skal placeres i et industrikvarter i byen.

Det har været en lang proces. Men efter tre års fortrolige forberedelser med danske myndigheder, kan Odenses nye borgmester præsentere et nyt stort datacenter i Odense.

- Som I kan se, er mit kropssprog ét stort "like", siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), på et pressemøde torsdag formiddag.

Ifølge Facebook vil der blive tale om et af de mest energieffektive datacentre i verden. Det skyldes blandt andet, at det kølige klima i Danmark kan hjælpe med at holde bygningen kølig.

- Vi kan bruge det her klima til at køle vores servere, siger Facebooks direktør for datacentre Niall McEntegart på pressemødet.

Ifølge ham vil der blive brugt 100 procent ren og bærbar energi i datacentret.

Odense håber, at datacentret vil have en positiv effekt på den lokale økonomi og på jobskabelsen, men det kræver hårdt arbejde at nå i mål, lyder det.

- Vi mærker allerede øget efterspørgsel efter alt fra ingeniører, it-folk og håndværkere, siger Peter Rahbæk Juel.

Med Facebooks investering forudser Erhvervsminister Brian Mikkelsen et stort vækstpotentiale.

- Nu skal vi lægge os i selen for at vores erhvervsudvikling matcher fremtidens konkurrence, som er betydelig mere digital end analog. Datacentre er en del af vejen frem, lyder det i en pressemeddelelse.

I ministeriet håber man på, at der kan komme en stor følgeindustri, der kan levere løsninger på opgaver for datacentrene og i sidste ende skabe arbejdspladser.

Man forventer, at Facebooks beslutning yderligere vil styrke Danmarks mulighed for at blive nordeuropæisk centrum for datacentre og øge opmærksomheden på de mange muligheder, som Danmark tilbyder, lyder det i pressemeddelelsen.