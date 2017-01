Borgernes privatliv skal fremover beskyttes bedre, når de kommunikerer via onlinetjenester, foreslår EU-Kommisionen i et nyt udspil.

Facebook og Skype skal beskytte brugeres privatliv bedre

Et forslag om strengere krav skal sikre borgernes tillid til det digitale indre marked, siger EU-kommissær.

Det foreslår EU-Kommissionen i et nyt dataudspil, der er sidste del af en omfattende lovpakke om EU's digitale økonomi.

Onlinetjenesterne vil derfor blive mødt med nye krav for at sikre fortroligheden omkring brugeres samtaler og beskeder.

Der skal være strengere krav for at indhente tilladelse til at spore sine brugere, foreslår EU-Kommissionen.

Kravene skal også skærpes i forhold til, hvordan man må anvende brugernes data og målrette annoncer mod dem.

EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, siger, at forslaget skal sikre fortrolighed og privatlivets fred ved elektronisk kommunikation.

- Vores forslag vil skabe grundlaget for den tillid til det digitale indre marked, som befolkningen forventer, siger han.

Samtidig skal det være slut med i en uendelighed at blive anmodet om at sige ja til cookies, når man besøger et websted.

Reglerne skal strømlines, foreslår EU-Kommissionen.

Det skal således være nemmere i brugerindstillingerne på forhånd at acceptere eller afvise forskellige kategorier af cookies, så man ikke bliver spurgt hele tiden.

Brugerne skal også beskyttes mod spam.

Det nye forslag læger op til at forbyde uopfordret elektronisk kommunikation, uanset om det er på mail, sms eller via egentlige telefonopkald.

EU-landene skal ifølge planen kunne vælge en løsning, hvor brugerne nægter at modtage opkald fra sælgere ved at registrere deres eget nummer på en no call-liste.

Man skal også kunne se en telefonsælgers nummer eller en særlig forvalgskode, der viser, at det er en sælger, der ringer, foreslår EU-kommissionen.

Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer en bøde på op til fire procent af hele koncernens globale omsætning.