Facebook tager nu det første konkrete skridt for at komme falske nyheder til livs.

Facebook er begyndt at efterprøve falske nyheder

Facebook har i løbet af weekenden rullet et værktøj ud, hvor brugerne kan markere nyheder som falske.

Når de gør det, bliver historien sendt videre til uvildige organisationer, der har tilbudt at faktatjekke nyhedshistorier. Det drejer sig blandt andet om Snopes og Politifact.

Flere amerikanske medier fortæller, hvordan nogle af det sociale medies amerikanske brugere nu har muligheden for at markere delte artikler som falske.

Hvis mindst to af dem mener, at historien er ulden, bliver den klassificeret som "omstridt".

Når andre brugere så ser historien, angives det, hvem der har sået tvivl om dens rigtighed.

Ifølge webmediet Gizmodo kan der dog gå flere dage, før faktatjekkerne har gennemgået en given artikel.

Derfor kan de falske nyheder altså nå at blive spredt vidt omkring, før de bliver mærket med en advarsel.

Og der er ikke noget, der forhindrer brugere i at fortsætte med at sprede historier, der er klassificeret som falske. De bliver dog advaret, når de forsøger at dele den med andre.

Allerede i november lovede Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, at gøre en indsats for at forhindre spredningen af "fake news".

Det skete efter en præsidentvalgkamp, hvor sociale medier fik en betydende rolle.

Her blev de falske nyheder tilsyneladende brugt til at sprede usandheder om politiske modstandere.

Facebook har afvist at kommentere historien over for USA Today.