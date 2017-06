Få tomme kontorer vil give højere priser

- Priserne er ikke begyndt at flytte sig endnu, men vi ser, at udlejerne godt tør begynde at sætte lokalerne i stand, for risikoen for tomgang er ikke så stor længere. Og fortsætter den lave tomgang, så er der ingen tvivl om, at det vil påvirke prisen - måske om et halvt til et helt år, siger regionsdirektør John Borrisholt fra EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han pointerer, at der i Region Sjælland ikke er tale om tilstande som for københavnske lejligheder.