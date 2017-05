FLSmidth slider sig fortsat ud af krisen

- Den stigende globale økonomiske aktivitet har smittet positivt af på FLSmidths serviceforretning, mens efterspørgslen på udstyr og projekter stort set er upåvirket af udviklingen.

- På baggrund af vores omfattende viden om projekter, produkter og serviceydelser forøger vi vores konkurrencemæssige forspring og understøtter vores kunder i deres bestræbelser på at opnå produktivitetsforbedringer, skriver administrerende direktør Thomas Schulz i regnskabet.

FLSmidth omsatte for 4,4 milliarder kroner i første kvartal, et plus på seksten procent. Nettoresultatet blev mere end fordoblet i forhold til året før til 161 millioner kroner.

I takt med, at krisen ramte FLSmidth hårdt, skiftede selskabet fokus fra salg af nyt udstyr til at servicere og vedligeholde miner. Det er et mere stabilt marked, og kunderne kan bedre lokkes til at investere i optimering af miner end i helt nye.

Omsætningen til serviceforretningen er steget med 15 procent for FLSmidth i første kvartal til 2,7 milliarder kroner.

Samtidigt med fokuseringen på service har FLSmidth fyret et betragteligt antal medarbejdere for at slanke forretningen.

- Det var vigtigt, at vi med de korrigerende tiltag, vi har iværksat, kunne realisere væsentlig fremgang.

- Den positive udvikling, som understøtter vores serviceaktiviteter, er fortsat ind i 2017 inden for både mine- og cementaktiviteterne, og den er bevis på, at organisation har leveret en stærk præstation, skriver Thomas Schulz.