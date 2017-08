FDM: Lavere bilafgifter vil slå igennem på priserne

Det vil i givet fald betyde en markant afgiftssænkning, særligt for biler med en indkøbspris over 100.000 kroner.

Regeringen vil ifølge Politiken sænke registreringsafgiften for personbiler, så den fremover bliver 100 procent af bilens pris.

Og bilkøberne kan godt forvente, at afgiftssænkningen vil afspejle sig i de fremtidige bilpriser frem for at havne i lommerne på producenter eller forhandlere.

Det mener Allan Skytte Christensen, der er forbrugerøkonom hos FDM.

- De seneste to gange, hvor afgifterne er ændret, har jeg været inde for at tjekke listepriserne før og efter.

- Og i begge tilfælde har jeg kunnet konstatere, at afgiftsnedsættelserne med enkelte undtagelser slog igennem fuldt ud, siger han.

Han understreger dog, at der ikke er nogen garanti for, at det samme sker, hvis afgifter sænkes med hele 50 procentpoint, som der er lagt op til.

- Der er nok nemmere at lade priserne følge med, når der kun er tale om et lille fald i afgifterne, siger han.

Også leasingpriserne bør falde med en lavere registreringsafgift, selv om regnestykket er lidt mere kompliceret her.

Til gengæld bliver brugtbilmarkedet ikke berørt i samme omfang.

- Nyere brugte biler vil komme under prispres. Men erfaringerne fra tidligere viser, at priserne på tre til fire år gamle biler ikke rykker sig væsentligt, blandt andet fordi omkring halvdelen af deres værdi allerede er tabt, siger Allan Skytte Christensen.