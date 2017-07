Eurozonens centralbank holder tungen lige i munden

Uden ændringer lyder renten, som banker kan låne til, på nul procent. Indlånsrenten er på minus 0,4 procent for at gøre det uattraktivt for bankerne at parkere deres penge.

Også bankens stimulusprogram, hvor der bliver købt obligationer for at sende rede penge i hænderne på bankerne, fastholdes.

Dermed vil der blive købt for 60 milliarder euro om måneden december med.

ECB gentager i meddelelsen, at de pengepolitiske lempelser forventes at fortsætte til og med december, men kan forlænges yderligere.

Ellers ventes programmet at fortsætte, indtil inflationen er blevet justeret op mod banken mål om omkring to procent.

Under gældskrisen, hvor flere sydeuropæiske lande var på kanten af statsbankerot, lovede ECB-chef Mario Draghi at beskytte euroen med alle midler, der stod til hans rådighed.

I perioden efterfølgende har ECB haft en ekstremt lempelig pengepolitik, hvor renterne er lave, og der er sprøjtet likviditet ud i markedet for at få gang i økonomien.

En bedring af den europæiske økonomi havde fået nogle til at overveje, om ECB kunne finde på forsigtigt at begynde at fjerne foden fra den pengepolitiske speeder.

- Der var på forhånd spekuleret i, at man kunne have strammet retorikken lidt op og for eksempel droppet muligheden for at udvide programmet, men sådan gik det altså ikke.

- Dermed er udsigten til højere renter herhjemme lige så langt væk, som de hele tiden har været, skriver Danske Banks cheføkonom Las Olsen i en kommentar.

Nationalbanken følger i høj grad ECB, da Danmark har en fastkurspolitik over for euroen.