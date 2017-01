ECB-chef Mario Draghi kunne torsdag oplyse, at den europæiske centralbank ikke ændrer ved refi-renten og indlånsrenten, men er klar til om nødvendigt at pøse flere milliarder ud i det opkøbsprogram, der skal stimulere den europæiske økonomi.

Europæisk centralbank holder fast i rekordlave renter

ECB står på spring for yderligere at stimulere den europæiske økonomi om nødvendigt.

Det var ventet, at centralbanken ikke ville foretage sig noget.

Jacob Graven, der er cheføkonom hos Sydbank, hæfter sig ved, at centralbanken måske ikke er færdig med at forsøge at stimulere den europæiske økonomi.

- Vi bider især mærke i, at ECB slår fast, at obligationsopkøbene kan blive hævet i løbet af året, siger han i en skriftlig kommentar.

Ifølge Jacob Graven har der på forhånd været spekuleret i, at ECB ville nedtrappe opkøbene i lyset af bedring i den europæiske økonomi.

- Men de tanker skyder ECB nu eftertrykkeligt ned, siger cheføkonomen.

Centralbanken valgte i december at udvide sit opkøbsprogram. Det lød hidtil på månedlige opkøb af obligationer for 80 milliarder euro med udløb i marts 2017.

Perioden med opkøb blev forlænget fra april til og med december, men de månedlige opkøb vil i den periode udgøre 60 milliarder euro, oplyste ECB i december.

Programmet har til formål at gøre det billigere at låne penge, hvilket skal skabe aktivitet i den europæiske økonomi.

På et pressemøde torsdag siger ECB-chef Mario Draghi, at ECB er klar til at forlænge programmet yderligere om nødvendigt.

- Vi er klar til at opgradere eller revidere opkøbsprogrammet, siger han.

Draghi noterer, at inflationen er taget til. Han siger dog, at det er centralbankens analyse, at det skyldes energipriser, og at den underliggende inflation stadig er lav.

- Der er ikke tegn på et overbevisende opsving i den underliggende inflation, siger han.

Til gengæld ser ECB-chefen tegn på bedring i den globale økonomi.