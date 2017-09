Europæisk centralbank fastholder rente og opkøb efter møde

- Som ventet var der ingen ændringer, hverken i renten eller i opkøbsprogrammet af obligationer, hvor ECB for øjeblikket sender 60 milliarder euro ud i økonomien om måneden.

Det skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

Også Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken, og Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, havde forventet, at ECB ville holde renten i ro.

Økonomernes opmærksomhed retter sig mod udmeldinger fra ECB ved et pressemøde senere torsdag.

Men for alle andre er det mest interessante, at renten formentligt bliver ved med at være meget lav i et godt stykke tid endnu. Det skriver Steen Bocian:

- Der er dermed heller ikke udsigt til en ændring i den danske rente, selv om det igangværende opsving sådan set ville have gavn af et lidt højere renteniveau, da det ville mindske risikoen for overophedning af både bolig- og arbejdsmarked.