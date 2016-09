Euro-chef: Tiderne skifter og alle må betale fair skat

Internationale virksomheder, der prøver at undgå at betale rimelig skat, kæmper forkert kamp, siger eurochef.

Det er budskabet fra formanden for eurogruppen, den hollandske finansminister, Jeroen Dijsselbloem, der under EU's økonomi- og finansministermøde i Bratislava lørdag bakker op om kampen mod multinational skatteunddragelse.

Alle multinationale virksomheder kommer til at betale en rimelig skat, og de, der prøver at slippe, kæmper den forkerte kamp.

- Internationale virksomheder har pligt til at betale en rimelig skat. Vi må alle arbejde sammen for at sikre, at det kommer til at ske, siger Dijsselbloem.

Skandalen om de såkaldte Panama-papirer, der har afsløret skatteunddragelse verden rundt, har fået EU-landene til at optrappe kampen mod snyd.

EU-Kommissionen er således på vej med nye forslag, der skal lukke smuthuller, som virksomheder kan udnytte for at slippe med at betale så lille en skat som muligt.

Desuden uddelte konkurrencekommissær Margrethe Vestager i sidste uge EU-historiens hidtil største skattesmæk på 100 milliarder kroner til Apple.

EU-Kommissionen havde blandt andet fundet ud af, at Apple i 2014 nåede ned på kun at betale 0,005 procent i skat til Irland.

En rasende Apple-chef, Tim Cook, har kaldt Vestagers afgørelse for noget "politisk lort", og han erklærer sig sikker på, at skattesmækket ikke holder ved EU-Domstolen.

Men forandringens vinde blæser hen over Europa, og de virksomheder, der tror, at de kan slippe med meget lidt i skat, kan godt begynde at tro om igen, varsler Dijsselbloem.

- Min besked til de virksomheder er, at I kæmper den forkerte kamp. I må se at komme videre. Tiderne skifter, siger Dijsselbloem.

- I må betale en rimelig skat. En del af den vil blive i USA, en del vil blive i Europa. Så se at blive klar til at gøre det, siger han.

EU-Kommissionens næstformand med ansvar for job og vækst, Jyrki Katainen, siger, at kommissionen er på vej med forslag, der fjerner skattemæssige smuthuller for virksomhederne.

- Det, der står klart, er, at for hver ny sag med urimelig skattepraksis eller misbrug vokser den offentlige frustration, siger Katainen.