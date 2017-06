Rene Höyer Larsen fik for nyligt afvist en underskrevet lærlingekontrakt, han havde indscannet og sendt til elevens skole. Den skulle afleveres personligt eller med post. Det er i sig selv et stort problem, men sammen med mange andre småting er det med til at gøre livet som virksomhedsejer lidt surere, mener han. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Erhvervslivets byrder skal ryddes væk

Erhverv - 29. juni 2017 kl. 07:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er ikke de enkelte ting, der er irriterende. Det er summen af delene såsom indberetninger og ting, der stadig skal sendes med post i stedet for mail.

Sådan lyder det fra Rene Höyer Larsen, indehaver af Gadstrup Malerforretning og Oldermand i Roskilde Malerlaug, når man spørger, hvad papirarbejde og indberetninger fylder i hans virksomhed.

Det undrer ham eksempelvis, at han for nylig blev bedt om af elevens skole i Holbæk enten at møde op personligt eller sende en lærlingekontrakt med almindelig post i stedet for en digital løsning - eller som i det konkrete tilfælde: en indscanning af den underskrevne aftale.

Et andet eksempel er de halvårlige indberetninger til Danmarks Statistik om en lang række ting såsom antallet af ansatte og lærlinge og deres løn.

- Selv om tingene er blevet og bliver bedre, er der nogle af de ting, der stadig er bøvlede, og som man undrer sig over, siger Rene Höyer Larsen.

Men noget tyder på, at de ovenstående eksempler bliver lidt nemmere for virksomhedsejeren at håndtere fremover.

Digitale lærlingekontakter og indberetninger til Danmarks Statistik er nemlig bare to af hundredvis af forslag, som rådgivningsorganet Virksomhedsforum for enklere regler foreløbig har sendt til regeringen for at gøre livet som virksomhed i Danmark lidt nemmere.

690 forslag har Virksomhedsforum for enklere regler sendt til regeringen siden oprettelsen i 2012, heraf 139 forslag alene i 2016. Indtil nu er bare 92 af forslagene blevet afvist. Resten bliver enten gennemført eller delvist gennemført, har regeringen lovet.

- Regeringen har selv nedsat udvalget og faktisk forpligtet sig på enten at gennemføre forslaget eller forklare hvorfor, de ikke vil gøre det, fortæller Jens Müller, direktør i Erhvervsforum Roskilde og nyt medlem af Virksomhedsforum for enklere regler.

Han er enig med Rene Höyer Larsen i, at ændringen af de enkelte regler i sig selv ikke rykker det store. Det er først og fremmest summen af ændringer, der kommer til at rykke noget. Og der er nok at tage fat på.

