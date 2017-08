Erhvervslivet har lagt krisen bag sig

Stigningen over de seneste to år er rekordhøj med i alt 6683 nye job i Region Sjælland, heraf stammer de 4547 fra 2016.

- Vi oplever et erhvervsliv, som har lagt krisen bag sig. I Væksthuset arbejder vi årligt med rigtig mange virksomheder, og vi har i lang tid fornemmet, at ordrebøgerne har været fyldte og ansættelserne i fuld gang. Nu taler tallene sit klare sprog, siger direktør i Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh.

- Vi har i nogle år været udfordret på vækst og beskæftigelse her i regionen. Hovedstaden har været den store vækstmotor siden finanskrisen, men for mange sjællandske virksomheder har det taget længere tid at få gang i hjulene. Men nu må vi sige, at de for alvor er kommet op i omgangshøjde. Det illustrerer en højere jobvækst end i de tre vestlige regioner med al tydelighed. Det har vi ikke set tidligere, udtaler Mads Váczy Kragh.