Erhvervslivet håber på stærkere samarbejde med Litauen

Sådan siger Dansk Industris internationale direktør, Thomas Bustrup. Han håber, at besøget vil betyde et endnu stærkere samarbejde mellem de to lande.

- Det er en anerkendelse af, at Danmark har et rigtig stærkt forhold til de baltiske lande og måske især Litauen. Der er lidt en tradition for, at Sverige erhvervsmæssigt har haft det til Estland, og Finland til Letland og Danmark til Litauen, siger han.

- Det er et land, der er åbent for investeringer. Ligesom Danmark er det et lille land, der har indset, at det er vigtigt at have relationer på tværs af grænserne.

Selv om det litauiske marked ikke er særligt stort, er kulturen i erhvervslivet meget lig den danske.

- Vi har rigtig mange investeringer i Litauen. Og jeg tror også, at præsidentens besøg er en anerkendelse af, at hun ønsker at sikre, at de investeringer har det godt, og at hun ønsker at skabe flere, siger Thomas Bustrup.

En del danske virksomheder har valgt at etablere produktion i Litauen. Det skyldes hovedsageligt, at mere end 30 procent af alle litauere har en videregående uddannelse. Dermed ligger landet i top i Europa.

Samtidig kan de danske erhvervsfolk flyve ud og hjem samme dag, ligesom der næsten ikke er nogen tidsforskel.

I Danmark bor der ifølge DI cirka 11.000 litauere, og arbejdskraften er generelt veluddannet. Danske virksomheder har eksempelvis brug for kandidater med gode IT-evner, hvilket Litauen har.

I år er det 25 år siden, at Danmark genetablerede sine diplomatiske forbindelser med Litauen.

Litauens præsident skal ikke kun besøge en række virksomheder, når hun gæster Danmark. Onsdag ved middagstid mødes hun med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Statsministeriet på Christiansborg.