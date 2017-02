Ifølge Dansk Byggeri er jobcentrene ikke dygtige nok til at klarlægge, om de ledige er motiverede nok til at tage et job (arkivfoto).

Erhvervsliv kritiserer jobcentre for indsats mod flaskehalse

For mange virksomheder har dårlige erfaringer med at bruge landets jobcentre, mener Dansk Erhverv.

I undersøgelsen svarer 60 procent af virksomhederne, at de aldrig har brugt et jobcenter. Inden for det seneste år har 73 procent ikke brugt et jobcenter.

Og blandt de virksomheder, der har brugt jobcentrene, melder godt en femtedel om generelt dårlige erfaringer.

Arbejdsmarkedspolitisk chef i Dansk Erhverv Peter Halkjær mener, at der er et stort potentiale for forbedringer.

Han opfordrer jobcentrene til at sætte ind på tre fronter:

De skal have et større virksomhedsnetværk, de skal blive bedre til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne, og så skal de få bedre branchekendskab og udvise større forretningsforståelse, skriver Berlingske Business.

I Dansk Byggeri oplever man, at jobcentrene ikke er dygtige nok til at klarlægge, om de ledige er motiverede nok til at tage et job i bygge- og anlægsbranchen. Det fortæller underdirektør Louise Pihl.

- Det handler om den gamle klassiker, at man skal møde tidligt om morgenen og møde hver dag. Vores virksomheder får sendt nogle fra jobcentrene, der slet ikke er motiverede. De kommer den første dag, men den anden dag kommer de ikke.

- Derved spilder virksomhederne rigtig mange ressourcer, og deres erfaringer med jobcentrene bliver dårlige, siger hun til Berlingske Business.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil der i løbet af foråret blive præsenteret et system til at måle jobcentrene.

- Vi skal skabe mere åbenhed om, hvilke jobcentre der gør det godt, og hvilke der ikke gør det, siger han til avisen.