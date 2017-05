Det vil være formålstjenligt at lave en bedre koordinering mellem innovations- og erhvervsfremmeaktiviteterne i følge Mads Váczy Kragh, Væksthus Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsfremme: Færre aktører på tegnebrættet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsfremme: Færre aktører på tegnebrættet

Erhverv - 15. maj 2017 kl. 16:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomhederne har mistet overblikket over de danske erhvervsfremmeordninger. Halvdelen af virksomhederne i DI's virksomhedspanel svarede i 2016, at »de i lav grad« eller »slet ikke« har overblik over mulighederne i erhvervsfremmesystemet. I følge DI er der over 250 forskellige aktører i regi af kommuner, regioner og stat, og udgiften ligger årligt på 4,7 milliarder kroner.

Derfor anbefaler DI nu - som ét af 22 forslag til at forbedre rammerne for vækst og udvikling i Danmark - at der skal ryddes op i erhvervsfremmesystemet, så Danmark får én national strategi, færre aktører og en klar arbejdsdeling med overblik over, hvem der gør hvad.

- Det er på en positiv baggrund, at vi er nået til den situation, vi er i nu med et meget omfattende system. Der er interesse for at støtte op om erhvervslivet. Men virksomhederne har mistet overblikket over mulighederne, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

Organisationen vil gøre op med, at den nuværende erhvervsfremmeindsats er spredt mellem mange forskellige love. Den skal samles i ét lovgrundlag, og så skal der laves en klar struktur:

- Antallet af aktører er ikke afgørende, men det er vigtigt at få lavet en klar struktur, hvor det også fremgår, hvem der løser hvilke opgaver, tilføjer Kent Damsgaard.

Kun én strategi

I Væksthus Sjælland giver DI-forslaget ikke voldsomme rystelser, men direktør Mads Váczy Kragh vil gerne nuancere:

- Én national strategi kan jeg hen ad vejen være enig i. Det vil bidrage med, at man bedre kan se sammenhænge på tværs af landet, og ja, at tænke regionalt i et lille land som Danmark kan være uhensigtsmæssigt, siger Mads Váczy Kragh og tilføjer:

- Hvis man vælger en national tilgang, vil der blive udvasket nogle regionale behov. Dem må man ikke helt glemme.

Læs hele artiklen i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/278/