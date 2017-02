Energichef: Dansk førerposition truet af høje afgifter

Men det må ikke få os til at hvile på laurbærrene, mener Lars Aagaard, der er direktør for Dansk Energi.

En analyse foretaget af Verdensbanken viser, at Danmark er førende i verden, når det gælder om at tilvejebringe de bedste muligheder for at øge brugen af vedvarende energi.

Selv om vi er langt fremme med udbredelsen af grøn energi, så er det kun meget få steder i transportsektoren og fjernvarmeværkerne, som er baseret på elektricitet.

Det skyldes ifølge Lars Aagaard vores meget høje afgifter på strøm.

- Så længe de er så høje, som tilfældet er nu, så får vi ikke omlagt vores boligopvarmning og vores transportsektor til vedvarende energi.

- Og så risikerer vi at sætte vores forspring over styr, når udbud og efterspørgsel på grøn energi ikke følges ad, siger han.

Lars Aagaard efterlyser, at man fra politisk side prioriterer at sænke elafgifterne.

Det vil være mindst lige så gavnligt for samfundet, økonomien og miljøet som en sænkning af skatten på arbejde, mener han.

- Der bliver snakket meget om dynamiske effekter af en lavere indkomstskat.

- Det vil sige, at skattelettelser til dels tjener sig selv ind igen, fordi den sparede skat bliver brugt til at skabe større økonomisk aktivitet i samfundet.

- Men det samme gør sig jo gældende, når det gælder energiafgifter. Hvis de blev mindre, vil folk have flere penge til forbrug, og lønpresset vil samtidig tage af, siger Lars Aagaard.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) lover over for Ritzau, at regeringen senere i år vil komme med et udspil, som skal være med til at fastholde Danmarks førerposition på energiområdet.

Han afventer dog en rapport fra den såkaldte energikommission, der har fået til opgave at komme med anbefalinger til Danmarks fremtidige energipolitik.