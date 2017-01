Enden for fladskærme med HD-opløsning nærmer sig

- Vi diskuterer da lige nu, hvornår vi helt skal droppe FullHD, siger Henrik Kyhl, nordisk direktør for TP Vision, som står bag Philips TV.

Hos Philips er to tredjedele af de solgte skærme nu UltraHD, der er kendetegnet ved, at billedopløsningen er fire gange så høj, som på et almindeligt HD-tv.

Tal fra BFE, der organiserer producenterne af tv-apparater i Danmark, viser, at en tredjedel af de solgte apparater er UltraHD. Men fordi de er dyrere end almindelige HD-apparater, udgør de nu 54 procent af omsætningen.

- Når vi ikke har droppet FullHD endnu, hænger det blandt andet sammen med, at man alligevel ikke får den fulde UltraHD-oplevelse på de helt små skærme, som vi jo også sælger, siger Henrik Kyhl.

I den forgangne uge har alle de største producenter af tv-apparater præsenteret de nyeste modeller i Las Vegas. Det er sket på CES, der er verdens største messe for forbrugerelektronik.

Her har det også været tydeligt, at alle først og fremmest satser på UltraHD eller 4K, som er et andet navn for den samme høje opløsning.

Ingen af de store producenter har dog endnu officielt meldt ud, at de dropper produktionen af de almindelige HD-apparater.

Hidtil har problemet været, at der manglede indhold, som kunne udnytte den høje opløsning.

Foreløbigt findes der kun én dansk kanal, Viasat UltraHD, som sender i den høje opløsning.

Til gengæld tilbyder streamingtjenester som Netflix og Amazon indhold i den høje opløsning. Samtidig er de store producenter alle kommet med afspillere, som kan afspille bluray-diske i UltraHD.

- Og jo mere indhold der kommer, jo mere vil forbrugerne købe UltraHD, siger Lene Aagaard, der er PR Communication Manager hos Sony Nordic.

Her satser man også især på UltraHD. Det samme gælder de to bedst sælgende mærker i Danmark, Samsung og LG.

Og mens de store producenter overvejer at droppe FullHD til fordel for UltraHD, står det næste skridt, 8K, der har endnu højere opløsning klar i kulissen. De første apparater er ved at være klar.