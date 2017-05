Elbilerne står over for ny afgiftslussing

Tidligere har strøm til opladning af elbiler på ladestandere opstillet af energiselskaber været pålagt en afgift på 0,4 øre per kilowatttime.

Med loven den nye lov bliver det dog omkring 33 procent dyrere at oplade sin elbil.

- Det vil blive dyrere at oplade i det offentlige. Og så risikerer vi, at de selskaber, der har investeret i ladeinfrastruktur, vil være tilbageholdende i fremtiden, siger chef for Dansk Elbil Alliance Lærke Flader om loven.

Energiselskabet E.ON, der har investeret et stort, trecifret millionbeløb på at opsætte ladestandere til elbiler forskellige steder i Danmark, er også svært utilfreds.

- Vi synes, det er voldsomt uhensigtsmæssigt, og det kommer til at påvirke salget af elbiler. Det er en indbygget bombe i aftalen, siger administrerende direktør for E.ON Danmark Tore Harritshøj.

Ud over miljøet frygter E.ON for sin investering i Danmark, der er lavet ud fra en forventning om, at der kom markant flere elbiler på vejene.

- Vi har opbygget et landsdækkende ladenetværk for at gøre det lettere at blive elbilist.

- Det har vi gjort under forudsætning af stabile rammevilkår, der ikke ville blive ændret med kort varsel, som det lægges op til i det nuværende lovforslag, siger direktøren.

Salget af elbiler lå i 2015 på omkring 4500. Med de nyindførte afgifter faldt det i 2016 til 1300. I 2017 er salget faldet til 47 elbiler i årets fire første måneder ifølge De Danske Bilimportører.

Skatteministeriet har ingen kommentarer til elbilalliancens og E.ONs indvendinger.