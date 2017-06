Ekspert ser stor udfordring ved udbud af S-banen

Det vurderer forsker i trafikpolitik ved Roskilde Universitetscenter Per Homann Jespersen.

Regeringen vil gerne have sendt flere togstrækninger i udbud og væk fra DSB's hænder. Ikke mindst de københavnske S-toge er i spil. En stor udfordring lurer dog for et sådant udbud.

- S-banen er oplagt at sende i udbud på den måde, at den ikke hænger sammen med resten af jernbanesystemet i større grad. Den kører på sine egne skinner, sin egen strøm også så videre.

- Så på den måde er der ikke så mange problemer i at udlicitere den. Men der er et særligt problem, siger Per Homann Jespersen.

Til forskel fra næsten alle andre bybaner - tog i byer - er jernbanenettet S-togene kører på nemlig ejet af Banedanmark, der også står for drift og vedligeholdelse.

- Det giver allerede nu problemer, når der skal kommunikeres og samarbejdes mellem de to organisationer, når noget går galt. Det er en meget uhensigtsmæssigt opdeling.

- Så hvis man skal have det fulde udbytte af en liberalisering, så tror jeg, at dem, der køber sig ind på S-togsdriften skal købe det hele, så de har ansvaret for både drift og skinner.

- Gør man ikke det, så skal operatøren tage den risiko, at de er bundet sammen med en aktør, hvis handlinger de ikke har indflydelse på og som er politisk styret. Det tror jeg vil reducere prisen markant, siger Per Homann Jespersen.

Han understreger, at der har været mange problemer med den allerede gennemførte udlicitering af toglinjer. Kontrakterne har ikke været gode nok, hvilket har ført til, at staten har måttet yde efterbetalinger.

Det er dog gået fint med mindre togbaner, så som Svendborg-banen.

- Så længe det er mindre sidebaner, der ikke har alt for meget med resten af systemet, kan man godt.

- Men vi har ikke været særligt gode - og med vi mener jeg Transportministeriet - til at lave udbuddet, siger Per Homann Jespersen.