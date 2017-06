Området, som Ringsted Kommune har bestilt ny lokalplan for, er dels kommunalt ejet (størstedelen), dels privat ejet. Byrådet skal til september beslutte de næste skridt for erhvervsområdet, herunder den præcise byggemodning af området. Illustration: Ringsted Kommune Foto: tkda

Efterspørgsel baner vej for nyt erhvervsområde

Erhverv - 19. juni 2017 kl. 11:55 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

230 fodboldbaner - eller knap 1,2 millioner kvadratmeter - er i pipelinen som nyt erhvervsområde i Ringsted. Det hænger sammen med. at byrådet i Ringsted har bestilt en ny lokalplan og et oplæg til en byggemodningsplan for erhvervsområde lige ved motorvej E20.

Helhedsplanen for det nye erhvervsområde giver mulighed for erhvervsgrunde af meget varierende størrelser fra 7.500 kvadratmeter og op. En lang række af grundene vil få facade direkte ud mod motorvej E20, så virksomheder, der har behov for synlighed, kan blive eksponeret.

- Vi tænker, at grundene langs motorvejen er de mest attraktive, og det er for stort et område til at byggemodne det hele på én gang, så det bliver formentlig i to eller flere etaper, siger formand for Plan- og Boligudvalget, Peter Roos (V).

Ringsted Kommune rykker nu aktivt på at få godkendt lokalplan og byggemodningsplan, idet den oplever en god efterspørgsel fra erhvervslivet.

- Vi har ligget i konkurrence med transportcentret i Køge, og der er alt nu ved at være optaget. Grundpriserne er lavere her, og vi hører også, at mange lægger mærke til, at den nye jernbane åbner her i 2018, så efterspørgslen er god, siger Per Roos.

Professor Bent Greve fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC mener, at Ringsted Kommune gør det rigtige.

- Det er meget fornuftigt og en fremsynet strategi, men det vil tage tid. Der sker i øjeblikket en høj grad af automatisering, så det kan være svært at forud, hvor mange nye arbejdspladser, der kommer. Men der er ingen tvivl om, at der er efterspørgsel, for der er nogle, der hellere vil bygge nyt end renovere det gamle, siger professoren, der anser Ringsted som en fin placering erhvervsmæssigt - tæt på København og Europa.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/283/