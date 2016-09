Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), vil gøre en indsats for at forbedre kulturen i de forvaltninger, der har med erhvervslivet at gøre.

Efter bundplads: Frank Jensen vil stoppe skrankepaveri

Og det ærgrer overborgmester Frank Jensen (S), som må se sin kommune rykke 10 pladser ned i forhold til listen fra sidste år.

- Vi har allerede gennemført 125 initiativer for at forbedre erhvervsklimaet, men for mig er undersøgelsen ekstra benzin i forhold til at øge bestræbelserne på at gøre det bedre.

- Budskabet fra virksomhederne er ret klart. De vil have, at vi skal gøre det lettere at være erhvervsliv, siger Frank Jensen.

Han mener ikke, at der er behov for nye forkromede planer, men vil derimod kigge på kommunens daglige kontakt med virksomhederne.

- Vi skal bruge undersøgelsen til at kigge indad på os selv og få skabt en servicekultur i forvaltningen.

- Vi skal væk fra myndighedskulturen, hvor man sidder med en kasket på og siger, at det og det ikke kan lade sig gøre.

- Vi skal i stedet hjælpe virksomhederne, så de oplever, at de ender med en løsning, som kom så tæt som muligt på det, de ønskede, siger Frank Jensen.

Og det er en god idé, siger Carsten Kissmeyer, der er borgmester i Ikast-Brande. Den midtjyske mønsterkommune har taget førstepladsen seks gange ud af syv mulige.

- Det er helt afgørende, at har man en udfordring med en virksomhed, skal man ikke bare sige, at det er forbudt.

- I stedet skal man have en løsning som sigtepunkt. Det handler om god dialog med virksomhederne, selv om det lyder banalt, lyder det gode råd fra Kissmeyer.

Kommunerne bliver målt på 44 parametre i undersøgelsen, som er delt på i en række underpunkter.

Københavns Kommune vurderes i undersøgelsen helt i bund, når det gælder kommunal sagsbehandling og information og dialog med kommunen.