Easyjet byder på dele af kriseramt tysk kollega

Ifølge Easyjet, der er en af Europas førende lavprisselskaber, er der interesse for at købe dele af den forretning, som har at gøre med flyvninger på korte distancer.

Der er altså ikke nødvendigvis tale om at købe fly, men nærmere gode afgangs- og ankomsttider i lufthavne, kendt som slots.

- Forslaget er i overensstemmelse med Easyjets fokuserede, bybaserede strategi i Tyskland.

- Dog er der på grund af en række usikkerheder forbundet med Air Berlin ingen sikkerhed for på nuværende tidspunkt, at der vil blive indgået en handel, skriver Easyjet i meddelelsen.

Lufthansa har tidligere været rygtet som en interesseret køber af nogle af flyene fra Air Berlin.

Air Berlin, der blev stiftet i 1978, har siden 2008 været plaget af røde tal på bundlinjen og har oparbejdet en gæld på 1,2 milliarder euro.

Selskabet tabte alene sidste år 780 millioner euro. På grund af situationen har Air Berlins ledelse arbejdet på at sælge dele af selskabet fra.

Efter at fristen for at byde ind på Air Berlins forretning fredag er udløbet, vil en gruppe torsdag 21. september sætte sig sammen for at gennemgå buddene. Herefter vil en beslutning blive taget mandag 25. september, skriver det norske erhvervsmedie Hegnar.