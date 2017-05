EU's regler for statsstøtte lempes for havne og lufthavne

Det fremgår af en ny forenkling af reglerne for statsstøtte, som EU-Kommissionen har vedtaget onsdag.

EU-landene kan i fremtiden pumpe flere offentlige penge i havne og regionale lufthavne uden at spørge om lov i Bruxelles først.

Målet er at fremme offentlige investeringer, der skaber job og vækst, uden at det skader konkurrencen i EU.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, mener, at de nye regler vil spare tid og bøvl i medlemslandene.

- Det vil også give EU-Kommissionen mulighed for at fokusere på den statsstøtte, der har mest betydning for konkurrencen på det indre marked, siger Vestager.

EU-landene kan fremover foretage offentlige investeringer i regionale lufthavne med under tre millioner passagerer om året uden at skulle indhente tilladelse på forhånd.

- Det vil fremme offentlige investeringer i mere end 420 lufthavne over hele EU, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

De nye regler omfatter dog ikke lufthavne, der ligger under 100 kilometer eller en times rejse fra en anden lufthavn.

Forenklingen af reglerne giver også offentlige myndigheder lov til at dække omkostningerne ved drift af små lufthavne med op til 200.000 passagerer om året.

Små lufthavne udgør næsten halvdelen af alle lufthavne i EU målt i antal. Men de tegner sig kun for 0,75 procent af trafikken.

- Selv om de kan give et vigtigt bidrag til forbindelserne i en region, vil de næppe forvride konkurrencen på EU's indre marked, skriver EU-Kommissionen.

Der må pumpes op til 150 millioner euro (1,125 milliarder kroner) i offentlige investeringer i havne, der ligger ud til havet, uden at spørge først.

På samme måde må det offentlige investere op til 50 millioner euro (375 millioner kroner) i indre havne.

Også reglerne for støtte til kulturprojekter og multiarenaer til sport bliver lempet. Her kan det offentlige fremover hjælpe mere uden at bede om lov først.