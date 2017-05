EU's handelsaftaler skal godkendes af alle medlemslande

EU-dommen vil også få konsekvenser for tilsvarende frihandelsaftaler i fremtiden.

De skal tage samme lange tur for at blive godkendt, hvis de er skruet sammen på samme måde.

EU-dommen fastslår, at det er to områder, der gør, at unionens egne institutioner ikke selv kan godkende aftalen med Canada.

Det handler om udenlandske investeringer og mekanismen til at løse konflikter mellem investorer og stater.

Her deler kommissionen, ministerrådet og Europa-Parlamentet kompetencen til at godkende aftalen med medlemslandene.

Det har flere EU-lande også givet udtryk for under retssagen ved EU-Domstolen.

På forhånd mente EU-Kommissionen ellers, at unionens egne institutioner kunne godkende aftalen med Singapore, der blev indgået i 2014.

Men for at være sikker har kommissionen spurgt domstolen, om den er enig i den fortolkning.

Det er domstolen ikke, hedder det tirsdag i dommen.

Frihandelsaftalen med Singapore skal derfor nu godkendes i 38 nationale og regionale parlamenter i hele EU, herunder i Folketinget.

Netop den proces skabte sidste år stort drama om EU's frihandelsaftale med Canada.

Her blokerede parlamentet i den belgiske delstat Vallonien længe for, at Belgien som det sidste EU-land kunne godkende aftalen.

Underdirektør Peter Thagesen fra Dansk Industri siger, at "det er godt med en afklaring".

- Men det gør EU's handelspolitik mere bøvlet end tidligere, siger han.

EU's frihandelsaftale med Singapore og formentlig også en færdigforhandlet aftale med Vietnam må nu samme vej som aftalen med Canada, mener han.

Men EU bør så hurtigt som muligt splitte kommende frihandelsaftaler op i to dele, lyder det fra Dansk Industri.

En handelsaftale i én del. Den kan EU's institutioner selv godkende.

Og så en anden del med en aftale om investeringer, så det kun er den del, der skal igennem den lange godkendelsesprocedure.

- Det vil være det mest rationelle at gøre, siger Peter Thagesen.

EU skal snart til at forhandle en omfattende frihandelsaftale på plads med Storbritannien, der forlader EU i 2019.

Desuden har EU og USA siden juli 2013 forhandlet om verdens største frihandelsaftale, TTIP.

Forhandlingerne røg dog i dybfryseren, da Donald Trump blev ny amerikansk præsident.