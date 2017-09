EU-rapport ser skattemilliarder fra Google og Facebook tabt

EU-landene kan have mistet op til 5,4 milliarder euro - 40 milliarder kroner - i skatter fra Google og Facebook. Det viser en rapport udarbejdet af den arbejdsgruppe i EU, der fokuserer på skattereformer.

De mange penge er tabt i perioden 2013 til 2015 grundet kreativ omgang med bogføring og skattebetalinger.

- Digitale, multinationale selskaber minimerer deres skattebetalinger i EU ved at føre al omsætning igennem medlemslande med lave skatteprocenter som Irland og Luxemburg, står der ifølge Reuters i rapporten.

Den kommer forud for et møde mellem EU's finansministre i Tallinn, hvor de skal diskutere, hvordan store selskaber kommer til at betale mere i skat.

Rapporten dækker Google og Facebook, der fører deres omsætning igennem de to lande. Ifølge rapporten betaler Google, hvad der svarer til ni procent af sin omsætning i skat uden for EU. Inden for EU er tallet 0,82 procent.

For Facebook er tallet uden for EU 28-34 procent, men inden for unionen er tallet 0,03 til 0,10 procent.

Rapporten foreslår derfor, at omsætningen bliver beskattet i stedet for som nu overskuddet. Det skal samtidigt ske i de lande, hvor omsætningen er hentet.

De nuværende regler kræver kun, at selskaberne betaler skat i lande, hvor de er fysisk til stede. Derfor kan omsætningen sendes til lande, der har en lav skat.

Forslaget er ifølge Reuters støttet af de magtfulde EU-lande Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien.

Arbejdet med at skabe og få gennemført en skattereform i EU ledes af parlamentsmedlemmet Paul Tang fra det hollandske arbejderparti.