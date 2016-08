Apple står over for en milliardbøde fra EU.

EU parat til at ramme Apple med milliardbøde

Ifølge irske RTE vil EU-Kommissionen tirsdag oplyse, at Apple og Irland har overtrådt reglerne for statsstøtte

EU-Kommissionen mener, at Apple og Irland har overtrådt reglerne for statsstøtte. Det kan udløse en milliardbøde, skriver Financial Times og det irske medie RTE News.

Sagen går ud på, at Irland og Apple har indgået en særaftale omkring skat. Det har tilladt Apple at samle sit overskud i Irland og dermed svare en skat på ned til to procent.

Bliver den aftale erklæret ulovlig skal Apple betale skat med tilbagevirkende kraft, hvilket kan løbe op i 19 milliarder dollar (127 milliarder kroner) ifølge banken JP Morgan.

RTE har ikke kunnet finde ud af, hvilket bod der præcist bliver lagt op til.

Irland har på forhånd meldt ud, at den vil tage en afgørelse, der går landet imod, til EU-Domstolen.

Sagen truer med at bringe USA og EU på kollisionskurs. I sidste uge kom det amerikanske finansministerium på banen med en voldsom kritik at den potentielle afgørelse, der kan koste et af landets største virksomheder dyrt.

- I mere end to årtier har USA arbejdet tæt med det internationale samfund for at finde en fælles løsning på problemet.

- I 2014 sagde EU-Kommissionen, at nogle aftaler i medlemsstater stred mod EU's lov mod statsstøtte. Denne tilgang vil, hvis den fortsætter, have alvorlige konsekvenser for USA, den amerikanske regering og amerikanske selskaber, skrev det amerikanske finansministerium om sagen.

Samtidig skrev ministeriet, at det kan få konsekvenser, hvis EU giver Apple en bøde.

- Finansministeriet fortsætter med at overveje potentielle modsvar, hvis EU-Kommissionen fortsætter sin nuværende kurs, står der i rapporten.

Siden finanskrisen har Irland, der blev ganske hårdt ramt, lavet meget lempelige skatteaftaler med firmaer for at trække dem til øen.