EU nærmer sig frihandelsaftale med Japan

- En aftale om principperne er inden for rækkevidde, siger han.

De to gigant økonomier Japan og EU vil sandsynligvis snart kunne enes om en frihandelsaftale.

Ifølge talsmanden er det muligt, at der allerede kan opnås enighed om principperne for en aftale torsdag ved et ekstraordinært topmøde mellem EU og Japan.

- Vi er håbefulde, vi er selvsikre, men vi er ikke sikre på, at den falder på plads, siger han.

EU-præsident Donald Tusk og kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil de næste dage lægge sig i selen for, at der kan nås enighed om de sidste detaljer.

Aftalen vil være et vigtigt signal for EU, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har lagt en protektionistisk kurs for USA og sat forhandlingerne om en aftale mellem EU og USA på pause.

- En aftale vil kunne bringe signifikante fordele både for økonomien men også Europas borgere. Det ville kunne bidrage til globaliseringen og sende et kraftigt signal mod protektionisme, siger talsmanden.

I weekenden var EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, og EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, i Tokyo, hvor de gjorde store fremskridt i forhandlingerne.

Her sagde Malmström, at hun var ret sikker på, at lederne kan blive enige, når de mødes 6. juli.

Ifølge Dansk Industri vil aftalens indhold kunne betyde, at den danske eksport til Japan stiger med op til 70 procent.

Danmark eksporterer i forvejen for 22,1 milliarder kroner til Japan.

En rapport, som Copenhagen Economics lavede for Udenrigsministeriet i 2013, viser samtidig, at den økonomiske effekt af en frihandelsaftale med Japan for Danmark kunne overgå effekten af en aftale med USA.