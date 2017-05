EU-ministre vil rette blakket ry i bilbranchen med kontrol

Mandag har erhvervsministre fra EU vedtaget et udkast til et direktiv, der skærper kontroller med bilproducenter og giver mulighed for at udstikke bøder på op til 30.000 euro per bil.

- Pålidelige kontroller og test af biler skal etableres så uregelmæssige emissioner, som vi har set før i tiden, ikke kan ske i fremtiden, siger Chris Cardona, minister for økonomi, investeringer og mindre virksomheder i det maltesiske EU-formandskab.

Det er tidligere skandaler som den fra 2015, hvor tyske Volkswagen blev afsløret i at installere snydesoftware for at skjule kvælstofudledningen i test.

Det er hovedårsagen til, at man ønsker at skærpe kontrollen med producenterne.

Under debatten af direktivet lød det også fra flere ministre, at tilliden til bilproducenterne skal genoprettes.

Ud over muligheden for bøder, enedes landene om at forbedre kvaliteten af test samt muligheden for stikprøvekontroller af biler.

Konkret kræves det, at hvert medlemsland hvert år laver et minimum af kontroller - en test per hver 50.000 nyproducerede bil, der er registreret i landet året før.

Kontrollerne skal inkludere tjek af bilernes udledning af kvælstofilter under rigtige køreforhold.

Med ministrenes vedtagelse mangler nu kun EU-Parlamentets vedtagelse.

EU-Kommissionen har tidligere tjekket lovgivningen på området i 2013, og her blev der fundet flere mangler.

To år efter kommissionens tjek kom det frem, at blandt andre bilproducenterne Volkswagen, Skoda, Audi og Seat havde snydt i test af deres biler, så udledningen af kvælstofilter fremstod mindre, end den var i virkeligheden.

91.000 danske biler blev ramt af skandalen.