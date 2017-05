EU melder dansk økonomi på ret kurs mod højere vækst

I sin vinterprognose, der kom for tre måneder siden, mente EU-Kommissionen, at den danske vækst ville ende på 1,5 procent i år.

Så nu får forventningen et lille ekstra nøk opad.

Dansk økonomi vil vokse med 1,8 procent i 2018, mener kommissionen. Det er samme vurdering som for tre måneder siden.

Cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv siger, at EU-Kommissionen tegner et billede af dansk økonomi i fremgang.

- Det går fremad for dansk økonomi. Ikke i et hæsblæsende tempo, men vi har lagt krisen bag os og er i et økonomisk opsving, siger Steen Bocian.

Han mener, at den største udfordring for dansk økonomi i de kommende år er at tøjle opsvinget, så det ikke kommer til at gå for stærkt.

- Det er boligmarkedet, der er en risikofaktor, specielt i de store byer. Og så at vi undgår, at der kommer flaskehalse på arbejdsmarkedet, siger han.