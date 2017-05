EU kalder roaming dårlig undskyldning for mobilprishop

Siden nye EU-regler, der skal sikre forbrugerne mod store regninger for at bruge data i udlandet, trådte i kraft, har teleselskaberne i Danmark med undtagelse af 3, hævet priserne på en stribe abonnementer.

EU's regler for roaming er en dårlig undskyldning for at hæve priserne på mobilabonnementer i Danmark. Det siger EU-kommissionen ifølge fagbladet Ingeniøren.

- Kommissionen vil understrege, at roaming ikke kan bruges som undskyldning for prisstigninger.

- Der er ingen grund til, at teleselskaber i Danmark eller noget andet land i EU skal hæve priserne på grund af roaming-reformen, skriver EU-kommissionen i et notat ifølge Ingeniøren.

Ifølge de nye regler skal teleselskaber tage de samme priser for dataroaming i udlandet som i Danmark. Det har fået teleselskaberne til at hæve priserne. Reglerne øger deres omkostninger, bedyrer de.

Kommissionen skriver ifølge Ingeniøren, at det er op til de danske myndigheder at sikre, at de nye regler ikke fører til prisstigninger.

Selskaberne må ikke tage forskellige priser for abonnementer med roaming og uden roaming. Det fortæller kontorchef Jakob Juul fra Energistyrelsen, der regulerer området i Danmark.

- De (teleselskaberne) skal kunne argumentere for, at prisforskellen mellem abonnementerne skyldes andre elementer, da der ikke må opkræves en generel ekstrabetaling for EU-roaming, siger han til Ingeniøren.

Ifølge Brancheforeningen Telekommunikation er problemet for de nordeuropæiske teleselskaber, at deres kunder i langt højere fra rejser ud af landet og sydpå. Derfor rammer regningen større hos dem.

- EU-reglerne tvinger os til at levere et produkt gratis, som vi stadig har omkostninger til, siger direktør i brancheforeningen Jakob Willer til Ingeniøren.