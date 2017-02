Send til din ven. X Artiklen: EU godkender NKT's plan om milliardopkøb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EU godkender NKT's plan om milliardopkøb

EU-Kommissionen giver tilladelse til, at industrivirksomheden NKT A/S opkøber konkurrent for milliardbeløb.

Erhverv - 27. februar 2017 kl. 18:20 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Europakommissionen har godkendt, at det danske selskab NKT A/S og kabelproducenten AAB Cables, der producerer højspændings- og offshorekabler, slår sig sammen. Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse. Inden der er blevet givet grønt lys til opkøbet, har kommissionen set på, hvilke konsekvenser det vil have for konkurrencen, at en konkurrent fjernes.

Det er dog imidlertid ikke kommissionens opfattelse, at NKT's opkøb vil reducere konkurrencen på markederne for højspændingskabler og kabeltilbehør væsentligt. Der vil fortsat være en række stærke konkurrenter, blandt andet fra Asien lyder det. I anledningen af opkøbet har bestyrelsen foreslået, at selskabet udskilles fra moderselskabet i et selvstændigt børsnoteret selskab, ligesom NKT Holdings andet store ben, rengøringsudstyrsproducenten Nilfisk, skal stå på helt egne ben. - Det baner også vejen for at opsplitte vores holdingselskab i to selvstændige børsnoterede selskaber, som bliver blandt de førende i deres respektive industrier, fortalte bestyrelsesformand Jens Due Olsen, da det blev annonceret i september sidste år. - Vi forventer, at begge tiltag skaber værdi for vores aktionærer på både kort og længere sigt, sagde han. Hvordan opsplitningen mere præcist kommer til at ske, vil blive offentliggjort, når købet er endeligt gennemført.