EU forlanger ny og bedre plan om fri roaming

Danmark er blandt dem, der har kritiseret en EU-plan om kun at tillade fri roaming i mindst 90 dage om året.

Juncker har i stedet givet kommissionens embedsmænd ordre om at udarbejde en ny og bedre plan for EU-borgeres brug af deres mobiler i andre medlemslande uden ekstra afgifter.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har trukket en kun få dage gammel plan om at begrænse fri roaming til mindst 90 dage om året tilbage.

Det sker efter hård kritik fra mange sider - blandt andet fra Danmark - af den foreslåede begrænsning.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har således krævet fri roaming alle årets 365 dage.

Ekstra afgifter på at tale i mobil, sms'e og bruge data i hele EU skal efter planen bortfalde fra juni 2017.

Men i et udspil til de endelige regler foreslog EU-Kommissionen tidligere på ugen, at teleselskaberne kunne nøjes med at tilbyde mindst 90 dages såkaldt fri roaming om året.

Det forslag skulle blandt andet forhindre misbrug, for eksempel hvis en telekunde køber et sim-kort i et andet EU-land, hvor prisen er lavere, og bruger mobilen derhjemme i hverdagen.

EU-Kommissionen ville også forhindre, at en telekunde tager sin mobil med til udlandet og roamer permanent.

- Men det er simpelthen ikke godt nok for vores formand. Derfor har han givet os instruks om at arbejde hårdere og komme op med noget bedre, siger talsmanden, Alexander Winterstein.