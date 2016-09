EU-domstol annullerer afgørelse om statsstøtte til FIH

Dermed har FIH Erhvervsbank fået medhold i sagen, der startede i 2012.

Her fik FIH Erhvervsbank 2,25 milliarder kroner i nødhjælp fra den danske stat i forbindelse med en bankpakke. Støtten var, inden den blev givet, blevet midlertidigt godkendt af EU-Kommissionen.

Men efter at have gået støtten til den nødlidende bank efter i sømmene kom EU-Kommissionen i 2014 frem til, at FIH skulle betale 310 millioner kroner for at gøre kapitalindsprøjtningen forenelig med unionens statsstøtteregler.

FIH Erhvervsbank ankede kommissionens afgørelse, da banken ikke mener, at den har fået statsstøtte.

- Staten har ikke givet os en fordel - men et lån efter en forhandling, sagde daværende FIH-direktør Bjarne Graven Larsen.