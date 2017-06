EU-Kommission sætter regler for omstridt gasledning

I meddelelsen lægger kommissionen fire principper frem, som de mener skal gælde, for at gasledningen kan opføres i henhold til EU-regler.

Herunder at der skal være gennemsigtighed, og at der ikke må prisdiskrimineres. Samt at tredjeparter, altså andre selskaber end den russiske gasgigant Gazprom, skal have mulighed for at anvende rørledningen.

- Som vi allerede har nævnt flere gange, bidrager Nord Stream 2 ikke til Energiunionens mål.

- Hvis rørledningen alligevel bygges, skal vi i det mindste sikre, at den drives på en gennemsigtig måde og i overensstemmelse med de vigtigste EU-energimarkedsregler, siger vicepræsident i EU's energiunion, Maros Sefčovič.

Gasledningen skal løbe langs med den eksisterende Nord Stream-gasledning, der går fra Rusland til Tyskland via Østersøen.

Den vil også skulle gennem dansk farvand, og Danmark skal derfor tage stilling til, om man vil godkende ledningen.

I marts tilbød kommissionen at forhandle på vegne af de berørte EU-lande.

Med anmodningen fredag lægger kommissionen altså op til at starte forhandlingerne.

Ifølge kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete vil man i forhandlingerne stå fast på, at Nord Stream 2 kun kan opføres, hvis gældende principper for EU-lovgivning følges.

- Som ethvert andet infrastruktursprojekt i EU kan og bør Nord Stream 2 ikke operere i et lovmæssigt tomrum eller ifølge et tredjelands energilovgivning.

- Vi søger at opnå Rådets mandat til at forhandle med Rusland om et specifikt regelsæt for Nord Stream 2, som vil anvende nøgleprincipper for EU's energilov for at bevare det europæiske indre marked for energi, siger han.