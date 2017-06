EU-Kommission barsler med anbefalinger om Nord Stream 2

- Det vil blive lagt frem for rådet i de følgende dage, og vi håber, at rådet som alle andre EU-institutioner vil støtte forslaget, siger kommissionens cheftalsmand, Margaritis Schinas, på et pressemøde tirsdag.

Spørgsmålet om den russiske gasledningen er så geopolitisk betændt, at den danske regering tidligere har bedt EU-Kommissionen om hjælp i sagen.

I marts tilbød kommissionen at forhandle på vegne af de berørte EU-lande.

Gasledningen skal løbe langs med den eksisterende Nord Stream-gasledning, der går fra Rusland til Tyskland via Østersøen.

Den vil også skulle løbe gennem dansk farvand, og Danmark skal derfor tage stilling til, om man vil godkende ledningen.

Danmark kan dog kun sige nej, hvis den strider imod miljøreglerne. Folketinget arbejder på at ændre loven, så man kan sige nej til gasledningen af andre grunde.

Kritikere af gasledningen frygter, at den vil styrke Ruslands magt over for en række østeuropæiske lande, da de med ledningen bliver endnu mere afhængige af gas fra Rusland.

Mandag tilsluttede EU-præsident Donald Tusk sig kritikkerne, da han i et brev til sine EU-kolleger skrev, at ledningen vil tillade Rusland at lukke ned for sine gasledninger gennem Ukraine og efterlade østlandene i Ruslands vold.

Kommissionens cheftalsmand, Margaritis Schinas, understreger dog tirsdag, at man ikke kan agere efter Donald Tusk advarsler i kommissionen.

- Vi kan ikke tage tilfældige beslutninger, og vi kan derfor ikke favorisere et projekt eller blokere et andet. Vi følger loven - intet andet. Elles ville alle vores afgørelser ende i retten, lyder det fra kommissionens talsmand.

Kommissionen lægger dermed op til, at de berørte lande må afvente kommissionens juridiske overvejelser og senere forhandlinger med Rusland.