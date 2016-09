ECB fastholder renten på rekordlavt niveau

Centralbanken fastholder, at den vil holde renterne på det nuværende lave niveau eller endnu lavere i en længere periode.

Med hensyn til det store obligationsopkøbsprogram, hvor ECB køber for 80 millioner euro obligationer om måneden, vil det blive fastholdt indtil marts 2017 eller længere, skriver Reuters.

Der havde været spekulation om, hvorvidt usikkerheden omkring den britiske afstemning om at forlade EU kunne have fået centralbankchef Mario Draghi til at fyre mere op under de pengepolitiske kedler.

- Ind til videre tyder nøgletallene på, at effekten på økonomien i resten af Europa har været meget lille, og det er givetvis også derfor, der ikke kom nogen nye initiativer fra centralbanken i dag, skriver Danske Banks cheføkonom Las Olsen.

Samtidig er inflationen i Eurozonen fortsat ekstremt lav i niveauet 0,2 procent. Med et inflationsmål hos ECB på to procent er inflationen altså langt fra som ønsket.

- Hvad der er endnu værre for ECB, er der ikke tillid i markedet til, at det vil lykkes dem at få inflationen op igen. Det er derfor, vi har historisk lave renter og opkøb af obligationer for frisktrykte penge, selv om økonomien faktisk er på vej ud af krisen, skriver Las Olsen.

Torsdagens fastholdelse af renten og mangel på større nyt for stimulusprogrammet betyder, at det med al sandsynlighed ikke vil komme noget nyt fra Nationalbanken.

- Det danske kronemarked har på det seneste været meget stabilt, og Nationalbanken har ikke måttet intervenere for at holde kronekursen. Det nuværende rentespænd er derfor lige i øjet, set gennem Nationalbankens briller. Det bliver en rolig eftermiddag i Havnegade, noterer cheføkonom hos Nordea Helge Pedersen sig.